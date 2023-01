ChatGPT: Der Gesprächspartner für Menschenfeinde

"Warum sollte man nie ein Exemplar der futurezone essen? Weil es dann in der Vergangenheit landet!" Das bekommt man, wenn man die künstliche Intelligenz ChatGPT bittet, sich einen Witz über das Onlinemagazin futurezone auszudenken. Das Ergebnis ist merkwürdig: Es fühlt sich tatsächlich an wie ein Witz, es ist aber keiner. Lustig ist hier bloß, dass ein Computerprogramm beim Versuch scheitert, lustig zu sein.

Seit einigen Wochen kann man online Unterhaltungen mit dem Chatbot ChatGPT führen, einer Computersoftware, die an gewaltigen Textmengen trainiert wurde und nun menschliche Sprache imitieren kann. Die Qualität ist atemberaubend: Mit Humor tut sich ChatGPT zwar schwer, und manche Antworten klingen vielleicht etwas schwafelig und inhaltsarm, aber die Software liefert bei einer kaum für möglich gehaltenen Vielfalt an Aufgabenstellungen sinnvolle, stimmige, fehlerfreie Texte, die sich von menschlicher Sprache nicht unterscheiden lassen.

König Charles ist ein Alien

Aber kann Software auch wirklich kreativ sein? Man kann sie Geschichten erfinden lassen – mit ganz bestimmten Vorgaben. Zum Beispiel eine Geschichte über einen Hasen und einen Küchenmixer in einer Raumstation. Das Ergebnis ist nicht unbedingt literaturpreisverdächtig, aber für eine gute Note in der Mittelschule würde es reichen.

Kann die Software die Handlung von „Der Weiße Hai“ nacherzählen – sie aber in die australische Wüste verlegen, wo ein Riesenskorpion sein Unwesen treibt? Ja, auch eine solche Aufgabe wird recht sinnvoll verarbeitet. Angenommen König Charles III wird von Außerirdischen abgeholt, und dabei stellt sich heraus, dass er selbst ein Alien ist. Wie könnte man die britische Bevölkerung in einer großen Ansprache dazu aufrufen, sich trotzdem nicht von der Monarchie abzuwenden? Die Software liefert eine in Inhalt und Ton völlig passende Rede – innerhalb von Sekunden.

Es ist schwer, sich eine Definition von „Kreativität“ zu überlegen, die von solchen Leistungen nicht erfüllt wird. Trotzdem hat man beim Gedankenaustausch mit ChatGPT nicht wirklich das Gefühl, es mit einem Menschen zu tun zu haben. Manchmal produziert die Software Fehler, die ein Mensch wohl kaum machen würde (etwa, wenn die Raumstation in der Geschichte dann plötzlich von einem Erdbeben erschüttert wird – nicht ohne den Hinweis, dass Erdbeben auf Raumstationen sehr selten sind). Manche Passagen wirken seltsam leer und uninspiriert – man spürt in seinem Gegenüber keine Persönlichkeit. Man hat ein bisschen den Eindruck: Hier ist niemand zu Hause. Aber geht uns das nicht manchmal im Gespräch mit echten Menschen genauso?