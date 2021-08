„Größter Krypto-Diebstahl“: Hacker erbeuten 600 Millionen Dollar

Cyberkriminelle konnten bei einem Angriff 600 Millionen Dollar in Kryptowährungen erbeuten.

Hacker haben bei einem Angriff in den USA offenbar Kryptowährungen im Wert von bis zu 600 Millionen Dollar (510 Millionen Euro) gestohlen. Das US-Unternehmen Poly Network teilte am Dienstag auf Twitter mit, dass Unbekannte seine Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von "Zehntausenden" Kund*innen auf von ihnen kontrollierte Konten umgeleitet hätten. Dem Unternehmen zufolge handelte es sich um den größten Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen.