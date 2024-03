Wie Großbritannien seine Atomwaffe ohne Explosion testet

Das britische Verteidigungsministerium hat Details dazu bekannt gegeben, wie es sicherstellen möchte, dass die kommenden A21-Atomsprengköpfe wie geplant funktionieren. Informationen zu den neuen Sprengköpfen sowie zu den damit verbundenen Abläufen finden sich im Defence Nuclear Enterprise Command Paper, das am Montag veröffentlicht wurde und von dem The War Zone berichtet.

Demnach heißt A21, das zuvor als Replacement Warhead Program bekannt war, nun Astraea - benannt nach einer Gestalt der griechischen und römischen Mythologie. Sie wird unter anderem als Göttin der Gerechtigkeit und Unschuld beschrieben.

Keine unterirdischen Tests

In dem Regierungsdokument heißt es, dass dies der erste britische Sprengkopf sein werde, der in einer Zeit entwickelt wird, "in der wir unsere Waffen nicht mehr unter der Erde testen". Damit wolle man das freiwillige Moratorium für Atomwaffentestexplosionen aufrechterhalten, wie es heißt.

Entwickelt wird die Waffe vom Atomic Weapons Establishment (AWE), das für den Bau sowie die Wartung und Stilllegung britischer Kernwaffen verantwortlich ist. Bis die neuen Atomsprengköpfe fertig entwickelt sind, wird Großbritannien den alten Bestand an Sprengköpfen weiterhin pflegen und in Betrieb halten.