Großbritannien geht gegen populären Krypto-Handelsplatz vor

Die populäre Krypto-Börse Binance muss ihre Aktivitäten in Großbritannien einschränken. Laut der Financial Conduct Authority (FCA), in Großbritannien für die Finanzmarktaufsicht zuständig, werden einige Services, die von Binance angeboten werden, den regulatorischen Anforderungen nicht gerecht.

Neben einer Krypto-Börse, wo Kryptowährungen gekauft, verkauft und verwaltet werden können, bietet das Unternehmen auch den Kauf und Verkauf von Krypto-Assets an.