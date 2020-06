Großbritannien fragt Deutschland, wie man eine Corona-App baut

In vielen europäischen Ländern wird derzeit an einer Corona-App gearbeitet, in Ländern wie Österreich, Deutschland und Italien ist bereits eine Lösung verfügbar. Großbritannien hat bei der Einführung seiner App allerdings Probleme.

Der erste Versuch wurde aufgrund technischer Probleme eingestellt. Im Abgeordnetenhaus hatte Premierminister Boris Johnson kürzlich noch gefordert, man solle ihm ein einziges Land nennen, das eine funktionierende App hat. Auf die Antwort „Deutschland“ durch den Abgeordneten Keir Starmer sagte Johnson: „Das ist falsch.“ es gäbe kein Land mit einer funktionierenden App.