Hacker knacken Tesla-Schlüsselsystem in weniger als zwei Sekunden

Das schlüssellose Zugangssystem bei Tesla-Fahrzeugen konnte mit relativ wenig Aufwand geknackt werden. Mit dem Hack konnte man sich nicht nur Zutritt zu einem Tesla verschaffen, sondern das Auto auch in Betrieb nehmen. Ein Team aus Sicherheitsforschern der KU Leuven in Belgien ist es gelungen, den so genannten Key Fob, ein kontaktlose Schlüsselanhänger, der die Tesla-Autos entriegelt, zu klonen.