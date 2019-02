Hacker verschicken 25.000 Mehrwert-SMS über PC eines Kärntners

Betrug mit Ping-Calls

Zum Jahreswechsel gab es vermehrt Betrugsversuche mit so genannten Ping-Calls. Die Masche läuft immer gleich ab: Man bekommt einen Anruf, der allerdings nach dem ersten Läuten sofort abbricht, sodass das Opfer nicht einmal die Möglichkeit hat, abzuheben. Ruft man zurück, schnappt die Kostenfalle zu. Meist gelangt man zu einer Tonbandansage oder aber zu einer echten Person, die so tut, als könne sie nur sehr schlecht Deutsch sprechen, sodass der Anrufer möglichst lange in der Leitung bleibt.