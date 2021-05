Hälfte der Europäer würde Politiker durch KI ersetzen

Etwa die Hälfte der Europäer*innen hätte im Parlament lieber Algorithmen statt menschliche Politiker*innen. Das geht aus einer Umfrage des IE University Center for the Governance of Change hervor. Über 2.700 Menschen aus elf Ländern weltweit wurden befragt, wie sie darüber denken, die Anzahl der Politiker*innen in ihrem Land zu reduzieren und deren Sitze einer künstlichen Intelligenz (KI) zu überlassen.

Das Ergebnis: 51 Prozent der Europäer*innen würde eine solche Veränderung gefallen. Laut Oscar Jonsson, einer der Hauptautor*innen des Berichts, würden die Menschen schon seit Jahrzehnten immer weniger an die Demokratie als Regierungsform glauben, wie er gegenüber CNBC mitteilt. Ihm zufolge seien viele Menschen zudem der Meinung, dass die Politik zunehmend schlechter würde. Der Bericht würde den generellen Zeitgeist einfangen.

Besonders erwünscht in Spanien

Besonders beliebt ist die Idee in Spanien. Demnach würden 66 Prozent der Befragten eine KI bevorzugen. In Italien heißen hingegen 59 Prozent einen Algorithmus willkommen, in Estland 56 Prozent. Andere Teilnehmer*innen finden keinen Gefallen daran, Maschinen die Kontrolle zu überlassen, zumal diese unter anderem gehackt werden können. In Großbritannien etwa sprechen sich 69 Prozent der Befragten gegen die Idee aus, in den Niederlanden 56 Prozent und in Deutschland 54 Prozent.

In China hingegen können sich 75 Prozent der befragten Menschen vorstellen, ihre Politiker*innen durch eine KI zu ersetzen – in den USA sind etwa 40 Prozent dafür. Grundsätzlich stehen jüngere Menschen der Idee offener gegenüber. Das Gros der europäischen Befragten über 55 Jahren ist hingegen kritisch.