Künstliche Intelligenz errechnet wahren Wert von Unternehmen

Ansässig ist sein Unternehmen in London und Wien. Die Technologie für die Analyseplattform wurde vom eigenen Thinktank in Österreich entwickelt.

Mit seinem Unternehmen Quantum Terminal analysiert der Brite, der 10 Jahre lang bei Google für die User-Experience verantwortlich war und in den 1990er Jahren auch bei Philips in Wien gearbeitet hat, immaterielle Vermögenswerte von Unternehmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

"Die Bewertung von Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahr stark verändert", sagt Steve Rogers. Während Unternehmen vor 20 Jahren noch hauptsächlich nach ihren materiellen Anlagegütern bewertet worden seien, liege nun der Großteil des Wertes eines Unternehmens in immateriellen Vermögensgegenständen, wie etwa Patenten. Im S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, betrage der Anteil solcher "intangible assets" am Unternehmenswert bereits über 80 Prozent, sagt Rogers.

Asien bei Innovation vorne

Gibt es Unterschiede in der Innovationskraft von Unternehmen in Europa, den USA und Asien? Derzeit würden asiatische Unternehmen bei der Innovation vorne liegen, sagt Rogers. Aber auch in den USA und Europa sei die Innovationskraft immer noch hoch. Am Silicon Valley habe ihn begeistert, dass Menschen aus allen Kulturen mit offenen Armen empfangen werden, erzählt Rogers. Das ermögliche viele verschiedene Blickwinkel, um Probleme zu lösen: "Nur so kann Innovation vorangetrieben werden."

Auch Österreich sei bei neuen Technologien innovativer als sein Ruf, meint Rogers. Stärken sieht er neben dem Bereich der künstlichen Intelligenz auch bei Sprachverarbeitungstechnologien sowie Kryptowährungen und Blockchain. Die Start-up-Szene sei hierzulande zwar kleiner als in London oder San Francisco, sagt Rogers: "Das hat aber den Vorteil, dass man sich kennt und so schnell die richtigen Leute finden kann."