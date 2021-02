Handy-Hacker haben 100 Millionen Dollar von Promis erbeutet

Die Polizei hat in England und Schottland 8 junge Männer festgenommen. Sie sollen sich mit Hacker-Angriffen Zugriff auf die Handys mehrerer US-Promis verschafft haben.

Die Verdächtigen seien am Dienstag festgenommen worden, teilte die nationale Kriminalbehörde am Mittwoch mit. Sie sollen Krypto-Geld wie Bitcoin im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet haben.

Opfer noch unbekannt

Die 18 bis 26 Jahre alten Männer sollen mit sogenannten SIM-Tausch-Angriffen teilweise die Kontrolle über die Smartphones von Sportlern, Musikern und Influencern erlangt und etwa Bankdaten, persönliche Informationen und Social-Media-Accounts missbraucht haben. Welche Prominenten betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Zuvor war nach Europol-Angaben bereits je ein Mann in Belgien und auf Malta festgenommen worden. Alle 10 sollen zu derselben Bande gehören. An den über ein Jahr dauernden Ermittlungen waren Ermittler in 5 Ländern beteiligt.

SIM-Swap

Bei Angriffen dieser Art werden die SIM-Karten der Betroffenen deaktiviert und die zugehörigen Handynummern auf ein anderes Gerät übertragen. Die britische National Crime Agency arbeitete bei ihren Ermittlungen mit US-Behörden wie dem FBI und dem Geheimdienst zusammen.

In einigen Fällen sei es gelungen, die Opfer zu kontaktieren, bevor Schaden angerichtet werden konnte, hieß es von den Behörden.