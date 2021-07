Rassismus nach Elfmeterschießen: "Der Hass kommt in Wellen"

Es ging sogar so weit, dass der Social-Media-Dienst Twitter aus den vielen rassistischen Beschimpfungen automatisch die Phrase " SayNoToRacism " (engl. "Sag Nein zu Rassismus") machen musste. Dort hieß es "Verzieh dich aus meinen Land!!!", Affen-Emojis und das N-Wort waren ebenfalls allgegenwärtig - und das waren noch die inhaltlich harmloseren Postings.

Das EM-Finale, bei dem die englische Mannschaft beim Elfmeterschießen gegen Italien verlor, endete für die drei Schützen Bukayo Saka , Marcus Rashford und Jadon Sancho in einer Welle von Hass im Netz . Zahlreiche Beschimpfungen und auch Todesdrohungen wurden auf den großen Plattformen wie Twitter, Instagram oder Facebook gepostet.

Aufregung um Online-Postings gab es zuletzt auch hierzulande. So wurde etwa die Ankündigung, dass die Freundin von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Susanne Thier, schwanger ist, in sozialen Netzwerken teilweise von Häme und Hassbotschaften begleitet. Justizministerin Alma Zadic war in der Vergangenheit sogar Ziel rassistischer Angriffe im Netz.

Starke Emotionen

Wie kann es soweit kommen, dass immer wieder solche Hass-Mobs entstehen? "Solche Hassnachrichten sind meist die Folge starker Emotionen. Das kommt immer in Wellen, zum Beispiel gab es einen Anstieg nach dem Tod von George Floyd und nun ist eine weitere große Welle zu erwarten, da das EM-Finale viele emotionalisiert", sagt Psychologe Rainer Alexandrowicz von der Uni Klagenfurt. Das konnte er in einer Studie mit seinem Team nachweisen.

Das liegt auch an den Algorithmen der sozialen Netzwerke. "Die Plattformen ermöglichen und begünstigen alle Formen des unüberlegten Handelns. Die Algorithmen sorgen dafür, dass Blasen entstehen und Menschen vermehrt Postings sehen, die ihre Meinung bestätigen. Sie denken schnell und handeln dementsprechend. Viele würden die Kommentare bei rationaler Betrachtung nicht mehr schreiben," sagt Alexandrowicz. Die Nutzer lesen immer wieder Inhalte von Gleichgesinnten.

Erhalten sie Gegenwind, etwa durch negative Kommentare unter ihrem Posting, wird dessen Reichweite noch erhöht. Dann bekommen immer mehr Menschen die Nachrichten zu sehen und das Thema wird zu einem Trend. "Die Menschen realisieren gar nicht, wie viel Macht sie im Internet haben", sagt Barbara Liegl, eine der Geschäftsführerinnen der Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA). Die Organisation unterstützt Opfer von Rassismus und leistet Aufklärungsarbeit.