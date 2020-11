Homeschooling: Viele Probleme beim digitalen Lernen

Problem 2: Fehlende Laptops

Das könnte auch passieren, wenn es keine Endgeräte für Kinder gibt. Zwar haben Schulen nach dem ersten Lockdown selbst die Initiative in die Hand genommen und geschaut, dass die Kinder, die es brauchen, Laptop-Leihgeräte erhalten. Doch klare Regelungen gibt es dazu nicht und vieles hängt vom Engagement der Lehrer und Schulen ab. Generell gilt: Je jünger die Kinder, desto weniger haben einen eigenen Laptop, weil sich eine Familie diesen in der Regel teilt. Da auch viele Eltern derzeit von zu Hause aus arbeiten (Stichwort: Home Office) können diese ihre Geräte aber nicht, wie sonst oft üblich, ihren Kindern borgen. „Viele meiner Unterstufen-Schüler steigen mit dem Smartphone via Teams in den Unterricht ein. Das führt allerdings dazu, dass sie sich nicht so aktiv am Unterricht beteiligen können, da Chatten per Smartphone in der Plattform nur schwer durchführbar ist“, sagt die Lehrerin aus Floridsdorf.

Der Mangel an Geräten entsteht auch dadurch, dass die Schüler dem Unterricht zu fixen Zeiten folgen müssen. Damit gibt es auch teilweise bei Oberstufen-Schüler, bei denen tendenziell mehr Haushalte mit Familien-Laptops ausgestattet sind, immer wieder Engpässe. Anders als im ersten Lockdown werden dieses Mal die Schulstunden genau dann online abgehalten, wann sie in der Regel auch in der Schule stattfinden würden. „Es findet allerdings nur eine Stunde pro Fach und pro Woche online statt. Für die restlichen Stunden bekommen die Kinder Hausaufgaben, die sie bis zur nächsten Stunde erledigen müssen“, so die Lehrerin aus Floridsdorf.

Problem 3: Instabile Plattformen

Nicht nur schlechte Internet-Verbindungen und fehlende Laptops sind ein Problem, sondern auch instabile Plattformen. Wir haben bereits über die Server-Probleme bei der vor allem an Gymnasien beliebten Open-Source-Plattform Eduvidual berichtet, die auf der Lernumgebung Moodle basiert. Auch am Mittwoch verzeichnete diese immer wieder Ausfälle - und hinterließ genervte Schüler und Lehrer. „Wir verwenden diese Moodle-Lernplattform schon seit September und haben mit den Kindern die Nutzung geübt, damit sie gut vorbereitet sind. Derzeit funktioniert Eduvidual aber nicht wirklich gut, was mich ein bisschen traurig macht“, so die Lehrerin aus Ottakring. „Um Punkt 8 Uhr früh ist die Website down. Es gibt den ganzen Tag über Ausfälle. Das nimmt bei den Kindern sehr viel Drive weg und viel Motivation. Die Kinder wollen lernen und sind wissbegierig. Es wäre sehr wichtig gewesen, dass diese Plattform vor dem Lockdown aufgerüstet worden wäre, damit viele Leute gleichzeitig darauf zugreifen können“, so die Lehrerin.

Die futurezone hat beim Bildungsministerium, bei dem der Server liegt, mit dem Eduvidual betrieben wird, noch einmal nachgefragt, wann mit einer Besserung zu rechnen sei und bekam folgendes Statement: „Selbstverständlich ist es dem BMBWF ein großes Anliegen, dass das Distance Learning auch technisch gut funktioniert. Deshalb wurden die Schulen auch aufgefordert, sich auf eine Lernplattform pro Standort zu beschränken. Im Falle von Eduvidual hat diese Maßnahme in Kombination mit der Überführung von Moodle bei hohen Zugriffszahlen zu Engpässen geführt. Die bestehende Serverinfrastruktur ist dafür aber nicht verantwortlich. Von den rund 6.000 Schulen werden 350 Schulen von Eduvidual serviciert, von den Performanceengpässen sind etwa 70 aktiv betroffen. Spätestens mit nächster Woche sollte auch bei Eduvidual wieder alles rund laufen.“

Iwona Laub, die auch bei der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works tätig ist, ärgert das besonders. „Durch solche technischen Probleme werden Lehrer und Schüler einmal mehr in die Arme von Online-Riesen wie Microsoft getrieben, anstatt eine Open-Source-Lösung aus Österreich zu fördern.“