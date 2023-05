HP-Firmware legt Drucker lahm, die billigere Tinte benutzen

Gegenüber der britischen Zeitung The Independent gab HP an, mit dem Update das Risiko von Angriffen mit Schadsoftware verringern zu wollen. Nicht von HP stammende Patronen könnten sich auch negativ auf die Hardwareleistung oder die Druckqualität auswirken, hieß es weiter. Darüber hinaus werde mit solchen Updates auch das Service verbessert. Kunden würden etwa auch rechtzeitig davor gewarnt, dass ihre Tinte bald zur Neige gehe.

Der Druckerhersteller HP hat mit einem Firmware-Update erneut Drucker lahmgelegt, die billigere Tintenpatronen von Konkurrenzanbieter nutzen. HP war mit einer solchen Praxis bereits in der Vergangenheit aufgefallen und hatte sich deshalb auch Sammelklagen eingehandelt. Danach verzichtete man bei vielen Geräten darauf, nur Patronen zuzulassen, die mit einem speziellen Chip ausgestattet sind und warnte stattdessen auf dem Drucker-Display vor der Tinte von Drittanbietern. Mit dem jüngsten Firmware-Update scheinen jetzt wieder zahlreiche neue Geräte davon betroffen zu sein.

Verärgerte Kund*innen

Betroffene Kund*innen halten davon wenig und machten ihren Ärger in Online-Netzwerken Luft. „Das sei absolut verrückt“, heißt es etwa in einem Posting. „Ihr seid Cyberkriminelle“, in einem anderen.