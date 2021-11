Virales Anti-Impf-Video von Flugpassagieren ist fake

Mit dem kurzen Fake-Clip, der derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht, wird Stimmung gegen die Corona-Impfung gemacht.

In den sozialen Medien verbreitet sich derzeit ein Video wie ein Lauffeuer, mit dem Stimmung gegen Corona-Impfungen gemacht wird. Vor allem bei Menschen aus der so genannten (rechten) Querdenker-Szene und beim Impfgegner*innen kommt der Clip gut an. Das Problem: Das Video ist fake.

Szene aus einem Passagierflugzeug

In dem kurzen Clip ist eine Szene aus einem Flugzeug zu sehen. Eine Passagierin beschwert sich bei der Crew, dass ihr Sitznachbar nicht geimpft sei und deshalb ihre Sicherheit an Bord nicht gewährleistet sei.

Daraufhin ergreift der Pilot das Wort und erklärt, auf seinem Flug solle es keine Diskriminierung geben - weder von Geimpften noch von Ungeimpften. Unter Applaus wird die Passagierin, die sich zuvor über den Ungeimpften Sitznachbarn beschwert hat, aus dem Flugzeug begleitet.