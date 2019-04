In der Google-Suche gibt es ein geniales Avengers Easter Egg

Google hat ein neues Easter Egg in die Suche eingebaut. Dieses ist passend zum Kinostart von Avengers: Endgame und funktioniert am Smartphone und in der Desktop-Version.

Dazu gibt man einfach „Thanos“ in die Suche ein. Bei den Suchergebnissen klickt bzw. tippt man auf den Infinity Gauntlet (der goldene Handschuh mit Glitzersteinen). Was passiert, lest ihr im nächsten Absatz – wir wollen euch nicht spoilen ;)

Wie am Ende von Avengers: Infinity War, der im Vorjahr in den Kinos war, verschwindet dann die Hälfte. In diesem Fall sind es nicht die Hälfte aller Lebewesen, sondern die Hälfte aller Suchergebnisse. Sogar der Auflöse-Effekt wurde passend umgesetzt. Danach rasselt noch die Anzahl der ungefähren Suchergebnisse um die Hälfte nach unten.

Klickt man den Infinity Gauntlet wieder an, wird der Time Stone aktiviert und es ist wieder alles gut.