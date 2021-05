In Vilnius gibt es ein "Portal" in eine andere Stadt

Das Portal in Vilnius ist mit der 600 Kilometer entfernten Stadt Lublin in Polen verbunden. Allerdings nicht mit einer teleportierbaren Verknüpfung, sondern mittels Livestream .

In Litauens Hauptstadt Vilnius wurde auf dem Vorplatz des zentralen Bahnhofes ein " Portal " in eine andere Stadt errichtet. Das ringartige Gebilde erinnert zwar an Science-Fiction-Filme , hat aber mit Portalen, die man aus Stargate oder Minecraft kennt, nicht allzu viel zu tun .

Interaktive Brücke in andere Städte

Der runde Screen des Portals in den beiden Städten zeigt nämlich das Geschehen in den jeweils anderen Städten in Echtzeit. Aufgezeichnet wird beispielsweise der Bahnhofsplatz in Vilnius mit Kameras, die die Bilder nach Lublin übertragen und auf dem dortigen Portal zeigen.

Das Kunstprojekt soll mit einer Art digitalen und interaktiven Brücke 2 Städte miteinander verbinden, heißt es in einer Aussendung des Tourismusverbandes Go Vilnius. In der litauischen Hauptstadt will man damit auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und die eingeschränkte Reisefreiheit hinweisen.