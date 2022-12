Influencer ergaunern 114 Millionen US-Dollar

Die US-Börsenaufsicht SEC hat 8 Influencer angeklagt, berichtet Reuters. Ihnen wird vorgeworfen, mit einer Betrugsmasche 114 Millionen US-Dollar erbeutet zu haben.

Die 8 Männer gaben sich auf Twitter, Discord und in Podcasts als erfolgreiche Anleger aus. Nachdem sie genug Follower*innen lukriert hatten, machten sie einen „Pump and Dump“. Sie häuften zuvor nahezu wertlose Aktien an. Dann hypten sie die Aktien bei ihren Follower*innen. Da die alle zur gleichen Zeit die Aktien kauften, stieg der Kurs rasant an. Die Betrüger verkauften dann ihre Aktien gleichzeitig, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.