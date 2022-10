"Mama, mein Handy ist kaputt": Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug

Wenn die eigene Tochter oder der eigene Sohn plötzlich Hilfe benötigen, wird kaum ein Elternteil diese verwehren. Dieses Umstands bedienen sich Trickbetrüger, die derzeit auf WhatApp ihr Unwesen treiben. Wie Mimikama berichtet, bitte sie um Sofortüberweisung bzw. Echtzeitüberweisung größerer Geldbeträge, die anschließend nicht mehr zurückgebucht werden können.

Andere Nummer als gewohnt

Da die Betrüger*innen nicht die gewohnten Telefonnummern der Verwandten verwenden, lautet die Story, die sie ihren Opfern auftischen, dass das Handy verloren gegangen oder kaputt sei. Man benötige aber Geld für Überweisungen, die dringend getätigt werden müssen, weshalb ein Betrag und eine Kontonummer mitgeliefert werden. Auch bei dieser könnte es Opfern auffallen, dass es sich nicht um die echte Nachkommenschaft handelt, die hier um Geld bittet. Dennoch sind auf diesen Trick bereits mehrere Personen reingefallen.

Mehrere Überweisungen getätigt

Alleine in der vergangenen Woche überwiesen besorgte Eltern aus Deutschland deshalb in einem Fall 4600 Euro, in weiteren Fällen 3300 und 2600 Euro. Die Polizei warnt nun vor der Betrugsmasche. Mit unbekannten Telefonnummern sollten auf keinen Fall finanzielle Informationen ausgetauscht werden. Am besten hält man mit jenen Personen, die die Betrüger*innen vorgeben zu sein, persönliche Rücksprache. Ein Telefonat kann reichen, um das tatsächliche Befinden der Person aufzuklären.