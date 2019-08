Influencerin verstört mit fragwürdigen Fotos von Motorradunfall

Die Lifestyle-Bloggerin Tiffany Mitchell aus Nashville hatte vor einigen Wochen einen Motorradunfall. Zufällig war eine Fotografin mit von der Partie. Wie es sich für eine anständige Instagram-Influencerin mit mehr als 211.000 Followern gehört, wurde zur Kamera gegriffen und eine ganze Fotostrecke von der leicht verletzten Bloggerin geschossen. Zu sehen ist, wie die Influencerin halb-bewusstlos am Boden liegt und sich ein weiterer Freund um sie kümmert.

In die Foto-Strecke mischte sich auch ein auffälliges Bild. Auf diesem war die verletzte Bloggerin am Straßenrand abgelichtet, während zentral im Bild ein Flasche Smartwater platziert wurde. Nicht zuletzt wegen diesen "Schnappschuss" wurde Kritik an den Fotos laut.