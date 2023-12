Was passiert, wenn man ein Steak defibrilliert

Roboter sind nicht gerade dafür bekannt, besonders schnell auf den Beinen zu sein. Der androide Tesla-Roboter Optimus bewegt sich etwa nahezu in Zeitlupe durch die Werkshallen ( die futurezone berichtete ). Vierbeinige Roboterhunde sind da schon schneller unterwegs. Der Roboterhund HOUND des südkoreanischen Korea Advanced Institute of Science and Technologe hat kürzlich sogar den Weltrekord für den schnellsten vierbeinigen Roboter über 100 Meter aufgestellt. Usain Bolt schlägt er aber noch lange nicht.

"Lichtregen" auf der Sonne

Erst am Donnerstag hat es die stärkste Sonneneruption seit Jahren gegeben (die futurezone berichtete). Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, denn die Sonne erreicht gerade den Höhepunkt ihres 11-jährigen Zyklus. Das bedeutet auch mehr Sonnenflecken, mehr Eruptionen und mehr koronale Massenauswürfe. Eruptionen und koronale Massenauswürfe treten dabei oft gemeinsam auf. Manchmal bilden sie dabei komplexe Strukturen, die sich wie ein Lichtbogen von der Sonnenoberfläche abheben und wieder herabregnen. So einen Ausbruch gab es etwa am 19. Juli 2012. Die NASA konnte das Schauspiel auf Video einfangen: