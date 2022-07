Internes Memo von Google-CEO: Die sonnigen Tage sind vorbei

Google wird in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr so viele neue Mitarbeiter*innen einstellen. Das hat der Google- und Alphabet-CEO Sundar Pichai in einer E-Mail an seine Angestellten angekündigt. Zwar seien neue Arbeitskräfte nicht generell ausgeschlossen – eine Einstellung würde künftig aber strenger geprüft. „Aufgrund der in diesem Jahr bislang erreichten Einstellungsfortschritte werden wir das Einstellungstempo für den Rest des Jahres verlangsamen", schreibt Pichai in einem internen Memo.

Konkret habe der Konzern allein im zweiten Quartal Pichai zufolge 10.000 neue Mitarbeiter*innen eingestellt. In der zweiten Jahreshälfte sollen nur noch wesentliche technische Positionen bekleidet werden, wie Pichai in der Rundmail schreibt, welche The Verge vorliegt.

Mit mehr Hunger arbeiten

"Wir müssen jetzt unternehmerischer sein, mit größerer Dringlichkeit, schärferem Fokus und mehr Hunger arbeiten, als wir es an sonnigeren Tagen gezeigt haben", so der Google-CEO weiter. Unter anderem müssten bestimmte Investitionen in einigen Fällen konsolidiert und Prozesse gestrafft werden. Manche Projekte könnten aber auch abhängig von ihrer Priorität unterbrochen werden. "Es liegt an uns allen, das Unternehmen effizienter zu machen", so der Google-CEO. Man wolle den Mitarbeiter*innen daher mehr Möglichkeiten bieten, um sich zu engagieren und hilfreiche Ideen auszutauschen.

Nicht nur Google, sondern auch andere Tech-Unternehmen sind aktuell auf Sparkurs. Neben Meta wollen auch Netflix, Spotify, Snap, Uber oder Twitter vorerst keine neuen Angestellten aufnehmen oder haben bereits Mitarbeiter*innen entlassen.