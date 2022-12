Steirer zahlte über 50.000 Euro an Internetbetrüger

Ein 77-Jähriger zahlte 3 Monate lang steigende Beträge an angebliche Anlageplattform.

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist einer betrügerischen Handels- und Anlageplattform zum Opfer gefallen. Von Ende September bis Ende November überwies der Mann insgesamt über 50.000 Euro auf verschiedene Konten in Schweden und Frankreich, in der Hoffnung, in Aussicht gestellte hohe Gewinne einzufahren.

Als die Betrüger die Auszahlung des angeblich bereits erzielten Gewinns verweigerten und weitere Zahlungen forderten, erstattete der 77-Jährige Anzeige.

Durch Werbung aufmerksam geworden

Das Betrugsopfer gab gegenüber der Polizei an, durch Internetwerbung auf die Plattform aufmerksam geworden zu sein. Er habe Adresse und Telefonnummer angegeben und sei dann mehrfach von zwei angeblichen Mitarbeitern der Plattform kontaktiert worden.

Diese hätten sich sein Vertrauen erschlichen. Zunächst habe es sich um geringe Beträge gehandelt, die er überwiesen habe. Wegen der versprochenen Gewinne seien die Beträge im Laufe der Zeit höher geworden.

Die Polizei warnt immer wieder vor fragwürdigen Internetangeboten, die durch Geldanlage hohe Gewinne versprechen.