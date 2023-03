Irans neue Angriffsdrohne startet von einem Toyota Tundra

Bilder zeigen, wie die neue iranische Drohne Shahed-191 von einem Pick-up-Truck startet, der in den USA produziert wird.

Der Hohn gegenüber dem Erzfeind USA ist angesichts neuer Bilder aus dem Iran eindeutig. Darauf zu sehen ist der Start einer Drohne , die nach Vorbild eines abgefangenen US-Fluggeräts gebaut wurde - von der Ladefläche eines Toyota Tundra , der in den USA gebaut wird. Wie Eurasian Times berichtet , könnte der Pick-up-Truck in Zukunft als mobiles Startsystem verwendet werden.

Verbesserungen gegenüber dem Vorbild

Bei der Drohne handelt es sich um das Modell Shahed-191, das im Iran durch "Reverse Engineering" entwickelt wurde. Als Vorlage diente eine Lockheed Martin RQ-170 Sentinel Drohne aus den USA, die 2011 abgefangen worden war. Im Gegensatz zum Vorbild sind bei der Shahed-191 angeblich signifikante Verbesserungen vorgenommen worden, u.a. durch neue Sensoren und Flugkontrollsysteme.

2 Bomben an Bord

Die iranische Drohne soll 1500 Kilometer weit fliegen können, mit bis zu 350 km/h und 4,5 Stunden lang in einer maximalen Flughöhe von 7,5 Kilometer. Sie soll auch zwei Bomben oder Raketen mit einem Gesamtgewicht von 100 Kilogramm transportieren und abfeuern können. Der Iran hat in den vergangenen Jahren eine Drohnenindustrie aufgebaut und verkauft seine Produkte u.a. an Russland. Die russische Armee setzt die Drohnen auch im von Staatschef Wladimir Putin initiierten Krieg gegen die Ukraine ein.