Japan eröffnet völlig neuartiges Energiekraftwerk

Die Anlage ist die erste dieser Art in Japan und erst das zweite in Betrieb befindliche Kraftwerk auf der Welt.

Japan hat sein erstes Osmosekraftwerk eröffnet. Es ist weltweit das 2. in Betrieb stehende Osmosekraftwerk und soll 220 Haushalte mit Energie versorgen können. Die Energie entsteht, indem man Süßwasser mit Salzwasser mixt.

Zwischen den Süß- und Salzwasserreservoirs befindet sich ein Filter, der nur das Wasser hindurchlässt, nicht aber das Salz. Die Flüssigkeiten versuchen dabei, ihre Differenz in der Salzkonzentration auszugleichen. Das Süßwasser diffundiert also durch den Filter in das Salzwasserreservoir. Dort steigt der Druck an, wodurch der Wasserpegel steigt. Diesen Anstieg kann man nutzen, um - wie bei der Anlage in der südjapanischen Stadt Fukuoka - eine Turbine anzutreiben.

Salzwasser aus Entsalzungsanlage

Als Salzwasserquelle nutzt das Kraftwerk nicht das Wasser direkt aus dem Meer, sondern das "Abwasser" einer nahegelegenen Entsalzungsanlage. Der Vorteil ist, dass dieses Wasser eine höhere Salzkonzentration aufweist und der osmotische Druck dadurch höher ist. Es kann also mehr Energie gewonnen werden. Zudem ist das Wasser bereits vorgefiltert und Infrastruktur wie Pumpen sind vor Ort bereits vorhanden. Das Süßwasser stammt aus einer Kläranlage.

Sind Osmosekraftwerke also ein Wundermittel für Orte in Küstennähe, um rund um die Uhr grünen Strom zu erzeugen? Leider nicht. Es ist nämlich kein Zufall, dass die Energieform kaum genutzt wird, obwohl sie zumindest in der Theorie sehr simpel aufgebaut ist. Das weltweit erste Osmosekraftwerk nahe Oslo wurde etwa 2009 in Betrieb genommen, nur um dann 4 Jahre später wieder eingestellt zu werden.