Jeff Bezos spendet 100 Millionen und wird scharf kritisiert

Twitter-User rechnen vor

Dabei richtet sich die Kritik nicht an die Spende per se, sondern vielmehr an die Art und Weise wie sich Bezos dadurch inszeniert und sich quasi als Wohltäter feiern lässt. Corbyn hat ausgerechnet, dass die Spende gerade einmal 0,09 Prozent von Bezos' aktuellem Vermögen ausmache.

Für jemanden der ein Jahresgehalt von 50.000 Euro hat, würde die Höhe einer solchen Spende nicht mehr als 45 Euro ausmachen, rechnen andere Twitter-User vor. Welche wohltätigen Projekte und sozialen Maßnahmen die einzelnen Staaten mit den entgangenen Steuern hätten ergreifen können, fragen sich wieder andere.