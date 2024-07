Funktionsweise

Das Pulsstrahltriebwerk kommt dabei ohne bewegliche Teile aus. Kraftstoff - Benzin, Bioethanol oder Kerosin - wird in der Kammer verbrannt. Temperatur und Druck steigen daraufhin und heißes Gas wird aus den Enden des Rohrs gedrückt. Das erzeugt Schub.

Durch diesen Prozess entsteht ein Unterdruck in der Brennkammer und es wird neue Frischluft in das Rohr gezogen. Dann wiederholt sich der Vorgang. Die Zündung findet also periodisch statt.