Keanu Reeves ist in Schulbuch zu sehen – auf Foto aus dem Jahr 1932

Das Schulbuch ist 2018 erschienenen und gehört zu den Büchern, die die ukrainische Regierung für Schüler empfiehlt. Ihor Shchupak, Autor des Buchs und Direktor des ukrainischen Instituts für Holocaust-Studien, hat auf Facebook eine Erklärung abgegeben. Er sagte ein Designer hat das Foto unabsichtlich ausgewählt. Als er darauf aufmerksam gemacht wurde, entschied er sich aber dafür, das Bild nicht auszutauschen.

Weitere Fails

Auch andere Schulbücher in der Ukraine dürften es nicht so genau nehmen. In den 90er-Jahren wurde in einem Geschichtsbuch ein Bild von Octavius Augustus mit Julius Caesar beschriftet. Ein User auf Twitter zeigt ein Geographiebuch, für das anscheinend eine Illustration aus dem Videospiel Skyrim genommen wurde.