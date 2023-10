KI-Assistent: Meta zahlt 5 Millionen für 6 Stunden Arbeit

Mark Zuckerberg hat vor einigen Tagen ganz stolz die Meta AI präsentiert. Die Künstliche Intelligenz (KI) des Meta-Konzerns soll so etwas wie ein Assistent sein, der einem im Alltag unterstützt. Nun wurde bekannt, dass Meta nachen Influencer*innen und Kreator*innen sehr viel Geld dafür gezahlt hat, ihr Alter Ego für die Erstellung eines KI-Avatars der Person zu verwenden.

Insgesamt gibt es 28 neue KI-Persönlichkeiten, aus denen Nutzer*innen ihren persönlichen KI-Assistent*innen auswählen können. Darunter etwa Tom Brady, der für den Charakter Bru steht, der vor allem über Sport Besched weiß. Oder aber MrBeast, denYoutube-Kreator, der die meisten Abos hat, oder den TikTok-Star Charli D’Amelio.

Die meisten bekamen 1 Million

Die meisten der Persönlichkeiten, die Meta ihren Charakter zur Verfügung gestellt hatten, haben laut einem Bericht von Business Insider 1 Million Euro dafür bekommen. Doch einer der Kreator*innen hat stolze 5 Millionen Euro bekommen und zwar für satte 6 Stunden Arbeitszeit im Studio. Wer von den Promis es war, wurde nicht bekannt - allerdings fiel in dem Zusammenhang das Wort "Kreator*in", also war es wohl jemand, der dafür bekannt ist, selbst Inhalte zu erzeugen.

Während die KI-Assistent*innen vorerst nur textbasiert sind, sollen auch Video-Clips kommen, für diese die berühmten Persönlichkeiten die Stimme zur Verfügung gestellt haben für die KI-Assisten*innen.

Was allerdings zum Start weniger geglückt ist, waren die individuellen personalisierten Sticker und Emojis. Das Feature geriet ziemlich aus dem Ruder, so wurden von Nutzer*innen Sticker kreiert wie ein Karl Max mit Brüsten, oder eine kiffende Hello Kitty.

