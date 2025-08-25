Wie in China? Hamburg testet umstrittene KI-Videoüberwachung

Kommende Woche soll das KI-basierte Überwachungsprojekt starten. Kritiker kommen in der Debatte nur selten zu Wort.

Auch in Europa liebäugeln Politiker mit derartigen Überwachungssystemen , die für mehr Sicherheit sorgen sollen, indem sie Verbrechen oder im schlimmsten Fall sogar terroristische Aktivitäten aufklären. In der deutschen Großstadt Hamburg startet kommende Woche ein Pilotprojekt , bei dem man auch KI-gestützte Videoanalysen einsetzen wird.

Bereits seit vielen Jahren setzt die politische Führung auf die großflächige Überwachung . Es ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits sorgt sie für Sicherheit , andererseits wird man dort auf Schritt und Tritt verfolgt - dem Staat bleibt nichts verborgen.

In China ist Videoüberwachung omnipräsent: Bereits am Flughafen befindet sich alle paar Meter mindestens eine Kamera , meistens sogar mehrere. Wer in das Land einreisen will, muss sein Gesicht in einer Datenbank hinterlegen, damit dieses später von einem KI-System identifiziert und zugeordnet werden kann.

Dadurch soll die dortige Polizei Gewalttaten schneller erkennen und einschreiten können. Das von Forschern begleitete Projekt könnte künftig ähnliche Vorhaben in ganz Deutschland inspirieren.

Pilotprojekt in Hamburg: So funktioniert es

Grundsätzlich soll das Ganze so aussehen: Kameras werden in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs das Geschehen im öffentlichen Raum filmen, wie sie das schon seit 2019 tun. Die dortige Videoüberwachung gilt als Musterbeispiel für gelungene Kriminalitätsbekämpfung.

Ab dem 1. September soll dann eine KI das Geschehen analysieren. Laut der Hamburger Polizei sollen die Aufzeichnungen montags bis donnerstags nur vom Nachmittag bis zum Morgen des Folgetags gemacht werden – und von Freitag bis Sonntag von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr am nächsten Tag, berichtete der NDR.

Automatisierte Analyse durch Künstliche Intelligenz

In dieser Zeit wird dann statt eines menschlichen Polizisten eine KI den Videofeed überwachen. Die Polizei spart dadurch Personal, weil kein Mensch mehr dort sitzen muss, der die Videoaufnahmen vom Hansaplatz beobachtet. Die Aufnahmen sollen auch Trainingsdaten liefern, mit denen man ein System trainieren kann, das auch andernorts eingesetzt werden kann.

Der Hansaplatz ist bekannt als Treffpunkt von marginalisierten Gruppen wie Drogenabhängigen, Sexarbeitern und Obdachlosen. Auch zu kriminellen Vorgängen kommt es dort.

Strichmännchen und Bewegungsmuster

Die Kamerabilder, die dort aufgezeichnet werden, werden zu einer Art anonymisierten Strichmännchen umgewandelt und von einer KI ausgewertet. „Die Technologie rechnet Körper in Vektoren um, in Strichmännchen sozusagen. Und dann schätzt sie, ob deren Bewegungen bestimmten vordefinierten Bewegungsmustern entsprechen. Dazu gehören zum Beispiel Treten, Schlagen oder Würgen, aber auch Liegen und sogenannte aggressive oder defensive Körperhaltungen“, erklärte der Forscher Philipp Knopp gegenüber Netzpolitik.org.

➤ Mehr lesen: Was KI bei Videoüberwachung heute schon kann

Datenschutzbedenken und gesetzliche Grauzonen

Die KI-gestützte Videoüberwachung wird in Deutschland unterschiedlich beurteilt: Während Befürworter wie SPD, CDU und die Grünen sagen, dass für ausreichend Datenschutz gesorgt sei, äußern Gegner wie die Linke und Datenschützer in diesem Punkt Bedenken. Sie sagen, dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen durchaus möglich sind.

„Hamburg hat ja extra ein Gesetz geschaffen, mit dem die Überwachungsdaten auch als Entwicklungsdaten genutzt werden können. Und wenn der Aufwand zu groß ist, die zu anonymisieren, dürfen diese Daten auch unanonymisiert weitergegeben werden“, sagt Knopp. Außerdem vereinfache die KI-Analyse das Geschehen und beobachte auch harmloses Verhalten wie „auf dem Boden liegen“, kritisiert Knopp.