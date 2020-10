Kind nicht wegen Maske gestorben: Bestatter kontert Fake News

Schiffmann erwähnt zudem ein weiteres 13-jähriges Mädchen, das im deutschen Germersheim verstorben ist. Auch hier gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich um eine Folge des Maskentragens gehandelt hat. Die Polizei Oberfranken informierte zudem, dass die Meldung über ein 6-jähriges Mädchen, das im Schulbus wegen des Tragens einer Maske zusammengebrochen sein soll, falsch ist.

Gefälschter Obduktionsbericht

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, gehen die Falschmeldungen auf einen Zeitungsartikel in der Tageszeitung „Rheinlandpfalz“ zurück. Dort wurde darüber berichtet, dass das Mädchen im Schulbus zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist. Nachdem auf Social-Media-Plattformen falsche Behauptungen und ein gefälschter Obduktionsbericht auftauchten, veröffentlichte die zuständige Oberstaatsanwältin Angelika Möhling eine Mitteilung. Darin heißt es, die Ermittlungen würden andauern.

Ähnliche Falschmeldungen gibt es auch aus Österreich. So wurde laut AFP über 3.500 Mal ein Posting über verstorbene Kinder in Wien geteilt. Darin heißt es, „eine Ärztin“ habe bestätigt, dass in Wien 10 Kinder wegen einer Lungenpilzinfektion durch das Tragen von Masken im Spital liegen würden. Auch für diese Behauptungen gibt es keine Beweise.