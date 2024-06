Knopfkamera und KI: Student wegen Schummeln festgenommen

Bei so viel Einfallsreichtum fragt man sich, warum er nicht einfach mehr gelernt hat: Ein Student wurde beim Aufnahmeexamen einer türkischen Universität dabei erwischt, wie er mit Künstlicher Intelligenz geschummelt hat. Der Student habe sich während der Prüfung auffällig verhalten, weshalb er aufflog, berichtet Reuters.

Selbstgebautes Gerät genutzt

Um die Prüfung zu bestehen, nutzte er ein selbstgebautes Gerät, das aus einer als Hemdknopf getarnten Kamera und einem Router bestand. Den Router hatte er in seiner Schuhsohle versteckt. Über die damit verfügbare Internetverbindung schickte der Student Fotos der Prüfungsfragen an eine KI und ließ sich über einen Kopfhörer die richtige Lösung ansagen.

In einem Video demonstrierte die Polizei der Stadt Ispara, wie die Masche abgelaufen ist. Bei der Frage, was ein Durchschnittsalter der Bevölkerung von 17 Jahren über ein Land aussagt, wählte die KI die korrekte Antwortmöglichkeit aus - in diesem Fall "Die Geburtenrate ist hoch".