Konferenz in Wien zeigt neueste Trends bei IT-Security

Am 1. und 2. Juni findet an der FH Campus Wien die IT-S NOW statt. Internationale Vortragende kommen, der Eintritt ist frei.

Bei einer Fachkonferenz zu IT-Sicherheit in Wien sollen Wissenschafter*innen, Hacker*innen und Vertreter*innen der Industrie zusammengebracht werden, um sich über aktuelle Trends und Techniken auszutauschen. Die IT-S NOW findet bereits zum zweiten Mal statt und wird von der FH Campus Wien organisiert.

Hochkarätige Gäste

Erwartet werden mehrere internationale Vortragende, die ihr Wissen bei Talks und Workshops weitergeben. Dabei sind etwa der IT-Sicherheitsexperte Bruce Schneier von der Harvard Kennedy School, Martin Schläffer von Infineon, Maria Eichlseder von der TU Graz, Katharina Krombholz vom CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken und Roland Supper, Group CSO der Erste Group.

Für Studierende und CTOs

"Mit unserem Programm sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an - von Studierenden über Forschende und Lehrende bis hin zu CTOs in Unternehmen", sagt Silvie Schmidt, Forscherin am Kompetenzzentrum für IT-Security an der FH Campus Wien und Organisatorin der IT-S NOW. "Uns ist wichtig, den Konferenzteilnehmer*innen neben theoretischem Input auch die Möglichkeit zu bieten, selbst etwas auszuprobieren." So wird es etwa einen Workshop "Betreutes Hacken" geben.

Anmeldung erforderlich

Die IT-S NOW findet am 1. und 2. Juni am Standort der FH Campus Wien, Favoritenstraße 226 im 10. Wiener Gemeindebezirk statt. Der Besuch der Konferenz ist kostenfrei, es wird allerdings um Anmeldung gebeten. Alle Infos sowie die Anmeldung finden sich auf der IT-S NOW Webseite.