Kryptobörse Coinbase feuert 20 Prozent seiner Mitarbeiter

Die größte US-Kryptobörse Coinbase hat angesichts des schwierigen Marktumfelds erneut umfassende Stellenstreichungen angekündigt. Rund 950 Mitarbeiter*innen sollen gehen - etwa 20 Prozent der Beschäftigten.

Das gab Gründer und Chef Brian Armstrong am Dienstag in einem Memo an die Belegschaft bekannt.

Reduzierung der Betriebskosten

Der Job-Abbau ist Teil eines größeren Sparprogramms, das die Betriebskosten kräftig senken soll. Coinbase - die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether - hatte die Mitarbeiter*innenzahl bereits Mitte vergangenen Jahres stark reduziert.

Seitdem hat unter anderem die Pleite des Konkurrenten FTX den Kryptomarkt weiter erschüttert.

