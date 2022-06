Kryptobörse Coinbase kündigt 18 Prozent seiner Angestellten

Die Kryptoplattform Coinbase muss der Talfahrt der Cyber-Devisen Tribut zollen und streicht fast jede 5. Stelle. Es würden 1100 Jobs abgeschafft, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit, der sich damit Wettbewerbern wie BlockFi und Crypto.com anschließt. Das entspricht 18 Prozent der aktuellen Belegschaft.

Die Betroffenen sollen per E-Mail informiert werden. Coinbase, das vor allem zu Beginn der Pandemie viele neue Mitarbeiter einstellte, rechnet mit Kosten von 40 bis 45 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Entlassungswelle.

"Krypto-Winter" setzt Branche zu

Die Kryptowelt kämpft mit hoher Volatilität. Aus Sorge vor einer Rezession haben sich jüngst viele Investor*innen von Risikowerten getrennt, zu denen Kryptowährungen gehören. Coinbase-Chef Brian Armstrong sprach von einem möglichen „Krypto-Winter“.

Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise Bitcoin fiel am Montag zeitweise um fast 23 Prozent auf 22.560 Dollar und der Krypto-Verleiher Celsius Network fror alle Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten ein. Die Coinbase-Aktie fiel rund 5 Prozent. In diesem Jahr hat sie bereits rund 80 Prozent an Wert verloren.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.