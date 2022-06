Bitcoin und Ethereum haben in den vergangenen 24 Stunden zeitweise mehr als 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Der Absturz von Kryptowährungen setzte sich am Montag fort. Bitcoin büßte in den vergangenen 24 Stunden mehr als 15 Prozent an Wert ein und stürzte Dienstagmorgen auf knappt über 21.000 Dollar ab, bevor sich der Kurs wieder leicht erholte. Anderen Kryptowährungen ging es nicht besser. Ethereum verlor ebenso mehr als 15 Prozent und notierte in der Nacht auf Dienstag zeitweise unter 1.100 Dollar.

Die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen fiel laut CoinMarketCap unter eine Billion Dollar. Im Vergleich dazu war der Kryptomarkt im vergangenen November noch mehr als 3 Billionen Dollar schwer.