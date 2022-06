Dogecoin-Gründer rechnet mit Elon Musk ab: "Er ist ein Gauner"

Jackson Palmer ist Mitgründer von Dogecoin - eine Kryptowährung, die als Satire-Projekt erfunden wurde. Die digitale Witz-Währung hat bekanntlich einen besonders prominenten Fan: Elon Musk hat in der Vergangenheit immer wieder für Dogecoin-Höhenflüge gesorgt.

Palmer hat sich allerdings bereits vor etlichen Jahren aus der Kryptowährungsbranche zurückgezogen und gilt seither als einer der schärfsten Kritiker der Szene. In einem Interview rechnet er nun mit Elon Musk und seinem dubiosen Einfluss auf Dogecoin ab.

"Er ist ein Gauner. Er verkauft eine Vision in der Hoffnung, dass er eines Tages liefern kann, was er verspricht", sagt Palmer gegenüber der australischen Nachrichtenseite Crikey. "Er ist nur wirklich gut darin, so zu tun, als habe er eine Ahnung. Das zeigt sich sehr deutlich bei den Versprechungen rund um Tesla und dem vollständig autonomen Fahren."