Kryptomilliardär will mit SpaceX private Raumstation bauen

Vorerst soll eine Raumstation für insgesamt 4 Astronaut*innen entstehen, die darin bis zu 30 Tage im All bleiben können.

Die internationale Raumstation ISS nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer. Aktuelle Pläne sehen ein Ende im Jahr 2030 vor (die futurezone hat berichtet). SpaceX und das in Los Angeles ansässige Start-up Vast haben daher einen Plan zum Start ihrer kommerziellen Raumstation vorgestellt.

Vast wurde 2021 gegründet und entwickelt Raumstationen mit künstlicher Schwerkraft. Der Kopf des Unternehmens ist der Milliardär Jeb McCaleb, der die Kryptowährung "Stellar" mitgegründet hat. Zuvor arbeitete McCaleb als technischer Leiter beim Krypto-Unternehmen Ripple. McCaleb baute 2009 außerdem den Bitcoin-Marktplatz Mt.Gox auf, verkaufte das Unternehmen aber im Jahr 2011.

Platz für 4 Astronaut*innen

Zusammen mit Elon Musks Raumfahrfirma SpaceX will McCaleb das Hauptmodul "Haven-1" in den Orbit bringen. Eine Falcon-9-Rakete soll frühestens im August 2025 damit abheben. Später soll die Raumstation mit einem Vast-1-Modul ausgebaut werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen 4 Astronaut*innen in der Raumstation leben und arbeiten. Nach einem Aufenthalt von etwa 30 Tagen sollen sie mit einem "SpaceX Dragon 2"-Raumschiff wieder auf die Erde zurückkehren.