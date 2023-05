Airbus stellt Modul für Raumstation mit künstlicher Schwerkraft vor

2030 wird die Internationale Raumstation ISS ihren Betrieb einstellen. Dann sollen private Raumstationen als Außenposten im All fungieren. Northrup Grumman, Blue Origin und Nanoracks arbeiten bereits an Konzepten. Gemeinsam mit Voyager Space kündigte auch der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus die Entwicklung einer Raumstation an. Starlab könnte bereits 2028 im niederen Erdorbit gebracht werden.

Nun hat Airbus ein Konzept für ein Mehrzweck-Orbitalmodul (MPOP) vorgestellt. Airbus Loop könnte in das Starlab integriert werden, ist laut Airbus aber auch mit anderen Raumstationen kompatibel oder könnte auch bei Marsmissionen eingesetzt werden.