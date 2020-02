Kurioses Video eines Dachs und eines Kojoten erobert das Netz

Bei dem gezeigten Tunnel handelt es sich um eine Unterführung einer Autobahn, die für wilde Tiere gedacht ist. Die Naturschutzorganisation hatte Tausende von Fotos und Videos durchgesehen und war schließlich auf die Aufnahme gestoßen. In einem Artikel stellte sie weitere nächtliche Impressionen zur Verfügung, die unter anderem ein Stinktier, Waschbären, aber auch Wild bei nächtlichen Streifzügen zeigt.

Funktionierende Symbiose

Die Aufnahme dürfte die erste sein, in denen Dachs und Kojote bei einer derartigen Unterquerung gefilmt werden konnten. Dass die beiden unterschiedlichen Spezies manchmal gemeinsame Sache machen, ist allerdings bekannt. Sie ergänzen sich vor allem in den Sommermonaten bei der Nahrungssuche. Während der Kojote Beute wie Erdhörnchen oder andere Nager vor sich her treiben und jagen kann, übernimmt der Dachs, falls sich diese in unterirdische Gänge und Höhlen flüchtet.