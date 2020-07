Letzte Qantas 747 verabschiedet sich mit Känguru-Flug

Auf dem Flughafen in Sydney hat Qantas-Chef Alan Joyce die letzte Boeing 747 seiner Flotte in den Ruhestand verabschiedet. Die letzte Reise des Jumbos “Spirit of Australia” werde über Los Angeles in die Mojave-Wüste gehen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Qantas habe das Flugzeug und fünf weitere des Typs an General Electric verkauft.

Nachdem die Maschine zu ihrer letzten Reise abgehoben hat, sind die Piloten noch eine spezielle Route über der Küste Australiens geflogen, bei der sie das Qantas-Logo in Form eines Kängurus “gezeichnet” haben. Mittwochmittag war die Maschine noch über dem Pazifik unterwegs, ihre Route kann man online über Flightradar24 mitverfolgen.