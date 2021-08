Lionel Messi bringt eigene NFT-Kollektion heraus

Der Fußballspieler Lionel Messi vom FC Barcelona bringt eine eigene NFT-Kollektion namens „Messiverse“ heraus, die insgesamt 4 Kunstwerke enthält. 3 davon stammen vom namhaften Künstler BossLogic.

Die stehen unter den Namen „Man from the Future“, „Worth the Weight“ und „The King Piece“ ab 20. August auf der Ethernity-Plattform zum Verkauf. Interessierte können sich bereits vorregistrieren. Ein weiteres, noch nicht veröffentlichtes Stück stammt von der Kreativagentur Impossible Brief.