Lufthansa-Passagiermaschine musste wegen einer Wespe umkehren

Am 15. Juni ist der Airbus A320 in Frankfurt planmäßig abgehoben. Kurz nach dem Start bemerkten die Pilot*innen, dass mit der Geschwindigkeitsanzeige etwas nicht stimmt. Da der ermittelte Airspeed unzuverlässig Ergebnisse lieferte, wurde der Flug LH-210 abgebrochen und die Lufthansa-Maschine mit der Kennung D-AIUI landete wieder in Frankfurt.

Der Grund dafür war eine kleine Wespe . Was nach einer ziemlich kuriosen Erklärung klingt, ist in der Luftfahrt allerdings keine Seltenheit. Es kommt nämlich regelmäßig vor, dass die kleinen Insekten den tonnenschweren Flugzeugen gehörige Probleme bereiten.

Zahlreiche Vorfälle mit Wespen

Die so genannte Schlüssellochwespe hat in der Vergangenheit bereits für zahlreiche ähnliche Zwischenfälle gesorgt, wie Forscher*innen um den Ökologen Alan House vor einigen Jahren festgestellt haben. Schlüssellochwespen bauen ihre Nester oft in künstlichen Hohlräumen wie Fensterspalten, Steckdosen oder Schlüssellöchern - aber auch an anderen geeigneten Orten, wie etwa dem Pitot-Rohr.

Von November 2013 bis April 2019 waren am Flughafen von Brisbane insgesamt 26 Mal Probleme im Zusammenhang mit Wespen gemeldet worden. Vorwiegend gab es Probleme im Zusammenhang mit den für die Flugzeuge extrem wichtigen Pitot-Rohren (auch Staudrucksonden genannt). Diese geben vor allem Auskunft über Fluggeschwindigkeit und Flughöhe. Dabei habe es sich um "schwerwiegende Sicherheitsvorfälle" gehandelt, so die Forscher*innen.