Video: Selbstgebaute Rakete verfehlt Flugzeug nur knapp

Die Rakete wurde anlässlich des Raketenfestivals in Thailand und Laos gebaut und flog kilometerweit in den Himmel.

Das "Raketenfestival" wird im Nordosten Thailands und Laos zu Beginn der Regenzeit abgehalten, um für einen ergiebigen Regen zu bitte. Mit Schwarzpulver gefüllte Raketen werden dabei in den Himmel geschossen. Dabei traf eine selbstgemachte Rakete fast ein Flugzeug in 6 Kilometern Höhe.

Rakete verfehlt Boeing 737

Der Vorfall ereignete sich am 16. Mai 2023 in der Nähe der thailändischen Stadt Roi Et. Aufnahmen eines Passagiers an Bord des Nok-Air-Fluges DD325 zeigen, wie knapp die Rakete an der Boeing 737 vorbeigeflogen ist.