So funktioniert eine Feuerwerksrakete

Die ersten Feuerwerke wurden übrigens zwischen den Jahren 960 und 1270 in China gezündet. Übersetzt wird die Pyrotechnik dort als Rauchblume oder Rauchfeuer bezeichnet. In Europa gab es die ersten Feuerwerke im 14. Jahrhundert in Italien.

Eine Rakete mit der wohl jede und jeder bereits zu tun hatte, ist die Feuerwerksrakete. Bevor am heutigen Silvesterabend wieder zigtausende solcher Dinger in die Luft gejagt werden, lohnt sich ein Blick auf die Funktionsweise von Feuerwerksraketen .

Die größten Feuerwerke überhaupt

Was als größtes Feuerwerk gilt, kommt natürlich auf die Definition an - Komposition, Menge an Raketen, Größe der einzelnen Feuerwerkskörper usw... In den nachfolgenden Videos sind jedenfalls einige der größten sogenannten Kugelbomben zu sehen.