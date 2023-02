Massiver Ausfall: Twitter sagt Nutzern, dass sie Tweet-Limit erreicht haben

Warnungen

Seit der neue Eigentümer Elon Musk bei dem Dienst Tausende Jobs gestrichen hat, gab es immer wieder Warnungen, dass sich dies auch auf die technische Performance auswirken würde. Ob die Ausfälle damit im Zusammenhang stehen, ist aber unklar.

Laut der US-Technews-Plattform The Information soll Musk die Twitter-Mitarbeiter*innen angewiesen haben, die Entwicklung neuer Features zu pausieren und stattdessen - auch in Hinblick auf den am Wochenende bevorstehenden Super Bowl - an der Stabilität des Dienstes zu arbeiten.

Ausfälle auch bei anderen Diensten

Zu Ausfällen kam es aber auch bei anderen Diensten. Etwa zur selben Zeit meldeten auch Facebook, Instagram und YouTube Probleme, wie unter anderem Gizmodo berichtet. Bei YouTube hieß es etwa: "Es ist etwas schiefgegangen. Versuchen Sie es später noch einmal."

Einige Stunden später liefen die Dienste aber ebenso wie Twitter, wieder weitgehend fehlerfrei. Gründe für die Probleme wurden nicht genannt.