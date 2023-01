Twitter verbietet Drittanbieter-Apps, Twitterific schließt nach 16 Jahren

Tapbots, die Firma hinter Tweetbot kündigte an, mit Ivory an einem vergleichbaren Service für die Twitter-Alternative Mastodon zu arbeiten ( Statement ). Der Tweetbot war seit April 2011 ein wichtiges Hilfsmittel für viele aktive Nutzer*innen.

Twitterrific bittet Abonnent*innen in einem Statement , keine Rückzahlung zu beantragen, da wegen des unerwarteten Endes des Service die Summen zu hoch wären und die Firma bankrott gehen würde. Wer ein Abo über iOS nutzte, kann über den App Store eine Rückzahlung beantragen.

Fehlendes Geld aus Werbeeinnahmen

Twitter macht sein Geld mit Werbung: In der hauseignen App und der Web-Version werden Nutzer*innen zwischen den von ihnen abonnierten Tweets bezahlte Beiträge präsentiert. In den Apps anderer Anbieter, die Twitter praktisch von Anfang an begleiten, gibt es keine Werbung. Somit verdient Twitter nichts, wenn Nutzer*innen auf den Dienst dort zugreifen.

Der neue Twitter-Chef Elon Musk betont den Fokus aufs Geldverdienen, seit Werbeerlöse nach seiner Übernahme sanken. Musk, der mehr Transparenz versprochen hatte, äußerte sich bisher nicht zu der Situation um die Twitter-Apps anderer Anbieter.

Vor der Übernahme hatte es Twitter Drittanbietern zunehmend leichter gemacht, eine Verbindung zur Social Media Plattform herzustellen. Dafür waren 2021 explizit die Entwicklervorgaben angepasst worden.