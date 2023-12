Das sind die erfolgreichsten Netflix-Serien und Filme 2023

Mit dem allerersten "What We Watched"-Bericht will die Streaming-Plattform transparenter werden.

Netflix will bei seinen erfolgreichsten Inhalten mehr Transparenz schaffen. Daher wurde nun der erste "What We Watched"-Bericht (engl. Was wir uns angesehen haben) veröffentlicht. Er umfasst die meistgeschauten Inhalte von Jänner bis Juni 2023. 2 Mal pro Jahr soll der Report künftig erscheinen.

Aufgelistet werden die Inhalte nach angeschauten Stunden. Das sind die Top 10:

The Night Agent, Staffel 1: 812.100.000 Stunden Ginny & Georgia, Staffel 2: 665.100.000 Stunden The Glory / 더 글로리v, Staffel 1: 622.800.000 Stunden Wednesday, Staffel 1: 507.700.000 Stunden Queen Charlotte: A Bridgerton Story: 503.000.000 Stunden You, Staffel 4: 440.600.000 Stunden La Reina del Sur, Staffel 3: 429.600.000 Stunden Outer Banks, Staffel 3: 402.500.000 Stunden Ginny & Georgia: Staffel 1: 302.100.000 Stunden FURBAR, Staffel 1: 266.200.000 Stunden

Insgesamt wurden 100 Milliarden Stunden gestreamt

Für den Bericht wurden 18.000 Titel bewertet. Insgesamt wurden sie 100 Milliarden Stunden angesehen. Allerdings merkt Netflix auch an, dass der Bericht nur eine Orientierung gibt. So seien die wöchentlichen Top-10-Listen und die "Am beliebtesten"-Listen genauer, da hier auch die unterschiedlichen Laufzeiten der Inhalte in Betracht gezogen würden.