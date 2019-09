Microsoft macht sich in Video über Vista und Windows Phone lustig

Sorry Google, das sympathischste Tech-Unternehmen diese Woche ist eindeutig Microsoft. Der Konzern beweist mit einem Video, dass man trotz „Opa der Tech Industry-Image“ Spaß versteht und kreativ sein kann.

Das 10-minütige Video trägt den Titel „ Microsoft the Musical“. Gemacht wurde es von 150 Microsoft-Mitarbeitern und Praktikanten, wovon zumindest einige Begabung zum Musical-Nachwuchsstar haben. Gedreht wurde es am Gelände des Microsoft-Campus in Redmond.