Windows als Schrottauto: Google spottet über Microsoft

Zwar fallen die Namen Windows oder Microsoft nicht während des Spots, doch der Verweis wird eindeutig. Blickt man auf das Nummernschild des zusammenfallenden Autos, ist dort WNDWS zu lesen.

Nye erläutert im Stil seiner besonders in den USA beliebten Show " Bill Nye the Science Guy" die Vorzüge eines Wechsels von einem Windows-Notebook zum neuen Chromebook. Er vergleicht diesen Wechsel mit einer natürlichen Evolution vom Leben in einer Höhle zum modernen Menschen. Google verspricht einen blitzschnellen Systemstart, automatische Updates im Hintergrund und keine Datenverluste, da alles in der Cloud gespeichert wird.

Humorvolle Auseinandersetzungen zwischen Techfirmen sind keine Seltenheit. Erst kürzlich lieferten sich Apple und Google einen medienwirksamen Streit auf Plakatwänden in Toronto. Zuvor hatte Google den Preis von Apples iPhone, ebenfalls auf einer Plakatwand, ins Lächerliche gezogen.