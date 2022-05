Microsoft-Support-Betrug: YouTuber legen Callcenter lahm

Was sich zunächst nach gutem Service anhört, ist in Wahrheit eine Betrugsmasche: Ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft ruft unerwartet an und warnt vor einer Virusinfektion des eigenen Computers. Er bietet an, die angebliche Störung zu beseitigen, wenn die Besitzer*innen ihm im Gegenzug ihre Kontoinformationen verraten oder gar Geld überweisen.

Derartige Täuschungsmanöver sind in Europa und den USA nicht unüblich. Verbraucherzentralen zufolge häufen sich die Vorfälle derzeit. Dahinter stecken große Callcenter, die von Indien aus operieren, um vor allem älteren Personen in westlichen Ländern Geld aus der Tasche zu ziehen.

Diesem Missstand wollten 4 YouTuber entgegentreten. Mehrere Monate lang unterwanderten die britisch-amerikanischen-Influencer mehrere solcher Callcenter. Sie legten diese mit Ihren Streichen sogar für kurze Zeit lahm.